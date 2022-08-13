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В «Атлетико Минейро» отреагировали на интерес «Спартака» к Рубенсу

13 Августа 2022 • 15:17 Комментировать
Коритиба Парана
...
Атлетико Минейро
14.08 17:00

Спортивный директор «Атлетико Минейро» Родриго Каэтано ответил на вопрос об интересе со стороны московского «Спартака» к защитнику Рубенсу.

«Мы никогда не получали какое-либо предложение от «Спартака». И даже если бы клуб действительно имел интерес к Рубенсу, у нас нет желания продавать этого игрока», — приводит слова Каэтано Sport 24.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что «красно-белые» предложили семь миллионов евро за 21-летнего футболиста, но агент игрока сообщил порталу «Евро-Футбол.Ру», что ему ничего неизвестно об интересе со стороны московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Атлетико Минейро Трансферы футбола - лето 2022 Рубенс Родриго Каэтано
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КОРИТИБА ПАРАНА АТЛЕТИКО МИНЕЙРО
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