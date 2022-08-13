В «Атлетико Минейро» отреагировали на интерес «Спартака» к Рубенсу

Спортивный директор «Атлетико Минейро» Родриго Каэтано ответил на вопрос об интересе со стороны московского «Спартака» к защитнику Рубенсу.

«Мы никогда не получали какое-либо предложение от «Спартака». И даже если бы клуб действительно имел интерес к Рубенсу, у нас нет желания продавать этого игрока», — приводит слова Каэтано Sport 24.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что «красно-белые» предложили семь миллионов евро за 21-летнего футболиста, но агент игрока сообщил порталу «Евро-Футбол.Ру», что ему ничего неизвестно об интересе со стороны московского «Спартака».