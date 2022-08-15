Абаскаль показал, что «Спартак» может подстраиваться под соперника

«Спартак» в воскресенье обыграл «Сочи» и возглавил таблицу Премьер-лиги. Однако удивляет даже не место в таблице, а то, как вновь сыграли «красно-белые». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится впечатлениями от увиденного.

Первый тайм матча против «Сочи» не слишком удался «Спартаку». Южане больше контролировали мяч и имели несколько полумоментов. Казалось, по итогам встречи придётся сказать, что Гильермо Абаскаль не выдержал первого серьёзного экзамена в Премьер-лиге. Однако второй тайм «Спартак» провёл так, что заставил забыть о том, что было до перерыва. Более того, после матча испанец рассказал, что в этом-то и была задумка – отдать мяч сопернику, чтобы пользоваться свободным пространством.

На самом деле, уже анализируя по итогам, легко понять, что до перерыва у «Сочи» голевых моментов не было. Да, случилось непонятное бездействие со стороны Мелкадзе, когда он думал, что находился в офсайде, но больше южане ничего толком не придумали. Зато «Спартак» после перерыва завёлся так, что его было не остановить.

Накануне матч против «Сочи» виделся игрой, где «Спартак» мог иметь определённые проблемы. Южане на старте сезона почти по всем атакующим показателям шли вслед за «Спартаком». Однако очная игра показала разницу в опорной зоне. Мартинс, Умяров и Зобнин не дали развернуться соперникам. Добавим к этому отличную игру Литвинова, прекрасно сыгравшего и за себя, и за Джикию, который вернулся после травмы.

Сочинцы же мало того что в атаке ничего в общем не придумали, так и сами себе гол соорудили. Терехов, который грубо ошибся в эпизоде с первым голом, словно поплатился за свои слова, сказанные меньше месяца назад. Защитник «Сочи» тогда сказал: «Спартак» тоже считается топ-клубом, при этом десятые места занимает». Теперь же Терехов сам помог «красно-белым» выйти на первое место, пускай и промежуточное.

В игре «Спартака» пока мы видим то, к чему уже привыкли. Команда находится в прекрасной форме и легко убегает от соперников. При этом москвичи не только просто быстро бегают и очень быстро передают мяч друг другу. Гол Зиньковского – это просто красота комбинационного футбола в чистом виде. «Спартак» в буквальном смысле раскатал соперника, как он делал и в предыдущих матчах.

При этом «Спартак» почти не заметил потери Мозеса в этом матче. Не сказать, что Игнатов, который его заменял, был хорош. Просто «Спартак» командными действиями показал, что нет зависимости от одного игрока. Конечно, впереди ещё будут матчи, где индивидуальное мастерство нигерийца понадобится, так что это почувствуется. Однако в этот раз «Спартак» прекрасно пользовался пространством.

Отдельно хочется восхититься формой, в которой пребывает Роман Зобнин, напоминающий себя образца чемпионского сезона. Полузащитник успевает появляться буквально всюду и везде приносит пользу: и 5 отборов, и 3 удара, и голевая передача. Абаскаль нашёл слова, чтобы вернуть Зобнина в форму после прошлого неудачного сезона, и мы вновь видим того полузащитника, которого сватали в Европу.

Притом что «Спартак» вновь приятно удивил, надо признать, что «Сочи» ему в этом помог. Южане решились играть в открытый футбол, за что и были наказаны. По крайней мере мы убедились, что в игре без центра поля сейчас «красно-белые» на голову выше соперника. Однако в следующем туре Абаскаля ждёт ещё одна проверка. «Динамо» точно будет играть в оборонительный футбол, так что «Спартаку» придётся искать пути, чтобы взломать автобус. Пока что в России с таким испанец не сталкивался: «Ахмат», «Краснодар» и «Сочи» пытались действовать более открыто, а «Оренбург» и «Урал» быстро пропускали, чтобы запираться.

В любом случае на такой «Спартак» приятно смотреть, и в таком состоянии команда добавляет интриги всему чемпионату. Тем интереснее наблюдать дальше.