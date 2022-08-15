Юран не ожидал победы «Спартака» над «Сочи» с таким счётом

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

«Лукавить не буду, победы с крупным счетом я не ожидал. Все-таки обе команды в данном туре вполне могли претендовать на первое место в таблице», — заявил Юран Rusfootball.

По словам специалиста, ему понравилась самоотдача игроков «Спартака», желание победы бросалось в глаза, футболисты понимали, что могут возглавить РПЛ, поэтому настрой был хороший.

«Красно-белые» одержали победу над «Сочи» в рамках матча пятого тура чемпионата России со счетом 3:0. «Спартак» лидирует в РПЛ, набрав 13 очков.