«Спартак» за тайм разгромил «Сочи» и стал единоличным лидером РПЛ

В матче пятого тура РПЛ «Спартак» на своём поле сыграл против «Сочи».

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Завершал тур московский «Спартак», на радость болельщиков набравший мощный ход на старте сезона. В погоне за четвёртой победой подряд красно-белые принимали «Сочи», который благодаря третьей-четвёртой молодости Кристиана Нобоа тоже держится на самом верху турнирной таблицы. Но игра «Спартака» смотрится явно солиднее, перед игрой красно-белые считались явными фаворитами. Омрачала боевой настрой только серьёзная травма Мозеса, в этом календарном году Виктор больше не сыграет.

В стартовом составе «Спартака» Мозеса заменил Игнатов, вернулся в центр обороны Георгий Джикия – и никаких более изменений по сравнению с матчем прошлого тура. Стабильность состава и домашние трибуны должно были бы погнать «Спартак» вперёд, но как-то очень спокойно захватил инициативу «Сочи». Гости события не форсировали, атаковали размеренно, и так же уверенно защищались.

Моменты подоспели к середине первого тайма. Мелкадзе дважды выскакивал на мяч в самом центре штрафной площади, но в первый раз не добрался до паса Сарвели из-за своей робости, а во втором пробил-таки, попав в Джикию. Куда лучше шли удары у Сарвели. Владислав долго играл на партнёров, а когда сам примерился метров с 22-х получилось очень круто. В левый угол летел мяч, который был отбит Селиховым в итоге, а добивания не последовало. Первый тайм явно остался за «Сочи», однако голов забитых зрители не увидели.

А после перерыва на поле уже появился другой «Спартак». Сначала красно-белые разбавили статистику ударов в створ: Мартинс и Литвинов по очереди пробили не самым опасным образом, а потом стали создавать моменты. Промес обостряющей передачей к углу вратарской площади вывел на ударную позицию Игнатова, но Михаил не смог переиграть Адамова. Тогда решили футболисты поменяться ролями: Игнатов обокрал Терехова и сразу отдал на Промеса, а Куинси метров с 13 спокойно пробил в угол – 1:0.

Голландец продлил невероятную активность. В следующей опасной атаке он уже вырезал шикарную диагональ на Соболева, Александр замыкал в касание, совсем чуть-чуть промахнувшись. Второй гол «Спартака» пришлось отложить до выхода Зиньковского. Семь минут находился на поле Антон, а затем завершил контратаку четыре в два с разгоняющей передачей Промеса и прострелом Соболева – 2:0.

Мог «Спартак» и сразу разгром оформить, но, когда Зиньковский вернул Соболеву отличную прострельную передачу, Александр пробил мимо ворот. Пришлось подождать до 84-й минуты: тогда уже замыкал атаку (после передачи пяткой Соболева) Куинси Промес, аккуратно закрутивший мяч в угол - 3:0. Бодрый второй тайм помог красно-белым переиграть «Сочи», одержав четвёртую победу подряд. Более того, «Спартак» стал единоличным лидером РПЛ.