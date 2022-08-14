Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» за тайм разгромил «Сочи» и стал единоличным лидером РПЛ

14 Августа 2022 • 21:53 Комментировать (3)
Спартак Москва
3:0
Сочи
окончен

В матче пятого тура РПЛ «Спартак» на своём поле сыграл против «Сочи».

Протокол игры  
Спартак Москва3:0Сочи
(1:0) Промес Куинси57'  
(2:0) Зиньковский Антон71'  
(3:0) Промес Куинси84'  
Селихов АлександрДенисов Даниил 86' (Николсон Шамар ( 86') Литвинов РусланДжикия Георгий 86' (Рассказов Николай ( 86') Хлусевич ДаниилМартинс Кристофер 73' (Пруцев Данил ( 73') Умяров НаильЗобнин РоманИгнатов Михаил 67' (Зиньковский Антон ( 67') Соболев Александр Сергеевич  59' 86' (Чернов Никита ( 86') Промес Куинси
Запасные: Шитов ВиталийМаслов ПавелШитов АнтонКофрие МаксимилианоКлассен ЛеонМаксименко Александр
Адамов ДенисДркушич ВаняМещанинов АртёмТерехов СергейЦаллагов Ибрагим 36' (Бурмистров Никита ( 36') Макарчук АртёмАнгбан Викторьен 72' (Кравцов Кирилл ( 72'  88') Нобоа КристианЮсупов Артур 64' (Жоаозиньо Рамос ( 64') Сарвели Владислав 63' (Amir Batyrev ( 63') Мелкадзе Георгий
Запасные: Джанаев СосланМиладинович ИванЮрганов ИгорьБарсов МаксимМартовой ДаниилШипунов ТимофейЗаболотный НиколайУшатов Кирилл
14 августа. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

Видео

Мелкадзе упускает возможность выйти один на один (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Мелкадзе упускает возможность выйти один на один (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Стремительная атака хозяев (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Стремительная атака хозяев (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удар Зобнина рядом со штангой (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удар Зобнина рядом со штангой (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол Антона Зиньковского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол Антона Зиньковского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Мелкадзе попадает в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Мелкадзе попадает в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:0. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:0. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Завершал тур московский «Спартак», на радость болельщиков набравший мощный ход на старте сезона. В погоне за четвёртой победой подряд красно-белые принимали «Сочи», который благодаря третьей-четвёртой молодости Кристиана Нобоа тоже держится на самом верху турнирной таблицы. Но игра «Спартака» смотрится явно солиднее, перед игрой красно-белые считались явными фаворитами. Омрачала боевой настрой только серьёзная травма Мозеса, в этом календарном году Виктор больше не сыграет.

В стартовом составе «Спартака» Мозеса заменил Игнатов, вернулся в центр обороны Георгий Джикия – и никаких более изменений по сравнению с матчем прошлого тура. Стабильность состава и домашние трибуны должно были бы погнать «Спартак» вперёд, но как-то очень спокойно захватил инициативу «Сочи». Гости события не форсировали, атаковали размеренно, и так же уверенно защищались.

Моменты подоспели к середине первого тайма. Мелкадзе дважды выскакивал на мяч в самом центре штрафной площади, но в первый раз не добрался до паса Сарвели из-за своей робости, а во втором пробил-таки, попав в Джикию. Куда лучше шли удары у Сарвели. Владислав долго играл на партнёров, а когда сам примерился метров с 22-х получилось очень круто. В левый угол летел мяч, который был отбит Селиховым в итоге, а добивания не последовало. Первый тайм явно остался за «Сочи», однако голов забитых зрители не увидели.

А после перерыва на поле уже появился другой «Спартак». Сначала красно-белые разбавили статистику ударов в створ: Мартинс и Литвинов по очереди пробили не самым опасным образом, а потом стали создавать моменты. Промес обостряющей передачей к углу вратарской площади вывел на ударную позицию Игнатова, но Михаил не смог переиграть Адамова. Тогда решили футболисты поменяться ролями: Игнатов обокрал Терехова и сразу отдал на Промеса, а Куинси метров с 13 спокойно пробил в угол – 1:0.

Голландец продлил невероятную активность. В следующей опасной атаке он уже вырезал шикарную диагональ на Соболева, Александр замыкал в касание, совсем чуть-чуть промахнувшись. Второй гол «Спартака» пришлось отложить до выхода Зиньковского. Семь минут находился на поле Антон, а затем завершил контратаку четыре в два с разгоняющей передачей Промеса и прострелом Соболева – 2:0.

Мог «Спартак» и сразу разгром оформить, но, когда Зиньковский вернул Соболеву отличную прострельную передачу, Александр пробил мимо ворот. Пришлось подождать до 84-й минуты: тогда уже замыкал атаку (после передачи пяткой Соболева) Куинси Промес, аккуратно закрутивший мяч в угол - 3:0. Бодрый второй тайм помог красно-белым переиграть «Сочи», одержав четвёртую победу подряд. Более того, «Спартак» стал единоличным лидером РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Химки 1:3 Ахмат
окончен Пари НН 3:4 Ростов
окончен Оренбург 1:0 Торпедо Москва
окончен Спартак Москва 3:0 Сочи 1.93 3.85 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
22:58 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Спартак» может бороться за титул»
22:47 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «О чемпионстве речь пока не идёт»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» громил «Сочи» - видео 1 видео
22:39 · Россия. Премьер-лига
Федун: «Мы перевернули игру, я безумно рад»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Рахимов назвал главный козырь московского «Спартака»
22:29 · Россия. Премьер-лига
Лишь один раз в истории чемпионатов России «Спартак» забил больше голов в первых пяти матчах
22:21 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Это был наш план на игру, чтобы соперник владел мячом» 1
22:15 · Россия. Премьер-лига
Нурмагомедов уверен в том, что «Спартак» будет сражаться за титул
22:10 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Надо хорошо подготовиться к следующему матчу и продолжить удивлять соперников»
22:10 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» первым одержал 500-ю победу в чемпионах России
21:48 · Россия. Премьер-лига
Промес оформил дубль в матче с «Сочи» после блестящего рейда
21:43 · Россия. Премьер-лига
Как Промес и Зиньковский забивали в ворота «Сочи» - видео 1 видео
21:43 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: «Всё решило удаление»
21:35 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» снова забил в ворота «Сочи», у Зиньковского дебютный гол
21:25 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Торпедо» не готово к РПЛ»
Все новости
Рекомендуем