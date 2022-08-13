Агент Николсона отреагировал на слухи об интересе «Галатасарая» к игроку

Агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на возможный переход игрока в «Галатасарай».

Портега сказал «Спорт-Экспрессу» о том, что переговоры с турецким «Галатасараем» не ведутся. Агент выразил уверенность в том, что и «Спартак» не вступал в диалог с «Галатасараем», ведь в этом случае клуб сообщил бы им об этом.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что турецкая команда проявляет интерес к 25-летнему форварду «Спартака». Действующий трудовой договор ямайца с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.