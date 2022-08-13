Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Николсона отреагировал на слухи об интересе «Галатасарая» к игроку

13 Августа 2022 • 16:23 Комментировать
Галатасарай
...
Гиресунспор
1.45 4.70 7.30
Через 5 ч. 8 мин.

Агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на возможный переход игрока в «Галатасарай».

Портега сказал «Спорт-Экспрессу» о том, что переговоры с турецким «Галатасараем» не ведутся. Агент выразил уверенность в том, что и «Спартак» не вступал в диалог с «Галатасараем», ведь в этом случае клуб сообщил бы им об этом.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что турецкая команда проявляет интерес к 25-летнему форварду «Спартака». Действующий трудовой договор ямайца с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Галатасарай Трансферы футбола - лето 2022 Шамар Николсон Ненад Портега
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГАЛАТАСАРАЙ ГИРЕСУНСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 68 минута Локомотив Москва 0:1 Крылья Советов 2.45 3.55 2.80
13.08  17:00 Зенит ... ЦСКА Москва 1.57 4.50 5.30
13.08  20:00 Динамо Москва ... Краснодар
14.08  15:00 Химки ... Ахмат
14.08  17:30 Пари НН ... Ростов
14.08  17:30 Оренбург ... Торпедо Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
16:30 · Россия. Первая лига
​Тренер «Велеса» был удалён за бросок мяча в футболиста
16:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона отреагировал на слухи об интересе «Галатасарая» к игроку
16:11 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Зенит» - ЦСКА
15:59 · Россия. Первая лига
Поражение от «Уфы» стало для «Велеса» четвёртым кряду
15:58 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Федотов заявил, что «Крылья Советов» должны были перебивать пенальти в ворота «Локомотива»
15:46 · Россия. Премьер-лига
Пиняев сообщил, когда вернётся на поле
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Мойзес – в составе ЦСКА на битву с «Зенитом»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» с «Крыльями Советов» не забивали пенальти - видео видео
15:41 · Россия. Премьер-лига
​Кержаков, Бакаев и Сергеев – в основе «Зенита» на матч с ЦСКА
15:37 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Крылья Советов»: Уже два пенальти к 18-й минуте, но счёт не открыт
15:27 · Россия. Премьер-лига
Жемалетдинов рассказал, что уже приступил к тренировкам
15:17 · Россия. Премьер-лига
В «Атлетико Минейро» отреагировали на интерес «Спартака» к Рубенсу
15:16 · Россия. Премьер-лига
​Урунов хочет получить от «Спартака» по максимуму
15:05 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев заявил, у кого больше шансов на победу в матче «Спартак» - «Сочи»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр и дальше не намерен подстраиваться под соперника
Все новости
Рекомендуем