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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Вяльбе прокомментировала слухи о своём приходе в «Спартак»

12 Августа 2022 • 14:04 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.92 3.85 3.70
14.08 20:00

После завершения процесса смены состава акционеров в «Спартаке» будет сформирован новый совет директоров. Появлялись слухи о том, что оказаться в совете директоров «красно-белых» может Елена Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России. Сама Вяльбе дала комментарий на этот счёт.

«Я не знаю, не могу ничего комментировать. Со мной никто не общался», - высказалась Вяльбе, чьи слова приводит «Матч ТВ».

На текущий момент «Спартак» располагается на вершине таблицы РПЛ вместе с ЦСКА. Ближайший матч чемпионата «красно-белые» проведут 14 августа – против «Сочи» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Елена Вяльбе
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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