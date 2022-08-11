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Мостовой — об уходе Роши из «Спартака»: Ушёл — и забыли, его никто и не помнит

11 Августа 2022 • 14:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.92 3.85 3.70
14.08 20:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об уходе из стана «красно-белых» нападающего Педро Роши.

«Правильно сделали, что расторгли. Сколько он матчей провел за клуб? Десять? Уже никто и не помнит, как он играл за команду, так что ничего страшного в этом нет», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, бразилец перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. За это время он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, в которых смог забить лишь один мяч и записать на свой счет две результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость Роши в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Педро Роша
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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