Мостовой — об уходе Роши из «Спартака»: Ушёл — и забыли, его никто и не помнит

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об уходе из стана «красно-белых» нападающего Педро Роши.

«Правильно сделали, что расторгли. Сколько он матчей провел за клуб? Десять? Уже никто и не помнит, как он играл за команду, так что ничего страшного в этом нет», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, бразилец перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. За это время он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, в которых смог забить лишь один мяч и записать на свой счет две результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость Роши в два миллиона евро.