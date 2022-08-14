Промес: «Идём от игре к игре»

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи.

Нападающий московской команды Куинси Промес забил два гола и возглавил список лучших бомбардиров сезона. Его спросили про матч с «Зенитом», который должен будет состояться в сентябре, но Промес ответил, что так далеко не заглядывает.

- Мы идем от игры к игре. Сейчас мы не переживаем о матче с «Зенитом». У нас игра с «Динамо» и «Факелом» перед Зенитом. Мы идем от игры к игре, - цитирует Промеса издание «Спорт-экспресс».

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.