Точилин перед матчем со «Спартаком»: «Приехали за тремя очками»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Появилась ли какая-то конкретика по трансферным вопросам, какие позиции планирует усилить «Сочи», пока еще открыто окно?

- Позиции? Мы понимаем, какие надо усиливать, не хочу просто озвучивать, спортивный блок над этим процессом работает, и еще есть время, до окончания срока дозаявки, поэтому надеемся, что нам удастся скоро качественно усилиться.

- Победившая сегодня команда возглавит турнирную таблицу и чемпионат. Это имеет какое-то значение для вас сейчас, в пятом туре?

- Понятно, что это будет промежуточный результат, но в первую очередь для команды, становления это очень важно. Поэтому мы сюда приехали за тремя очками.