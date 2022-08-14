«Спартак» снова забил в ворота «Сочи», у Зиньковского дебютный гол

В середине второго тайма матча пятого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи» снова изменился счёт. «Красно-белые» еще раз огорчили гостей, которые также претендуют на выход на чистое первое место. Только-только вышедший на замену Антон Зиньковский забил свой дебютный гол за москвичей. Хозяева поля грамотно распоряжались мячом в массированной контратаке, и Зиньковский нанес решающий разящий удар, счет стал 2:0.

Напомним, что на 57-й минуте Куинси Промес стал автором первого гола в этом противостоянии. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.