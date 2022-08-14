«Спартак» первым одержал 500-ю победу в чемпионах России

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи.

Как выяснилось, в год, когда чемпионат России отпраздновал свое 30-летие, «Спартак» одержал 500-ю победу в истории выступлений в высшей лиге чемпионата. Чаще всего московский клуб обыгрывал самарские «Крылья Советов» - целых 39 раз. Много было побед и над «Ростовом» (ранее - «Ростсельмаш») и московским «Динамо» - по 31 победе.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.