Уткин поражён игрой «Спартака» на старте сезона

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением об игре московского «Спартака» в начале сезона. В воскресенье, 14 августа, в матче пятого тура Премьер-лиги «красно-белые» на домашнем стадионе обыграли «Сочи» со счетом 3:0.

На своем канале в ютубе блогер подчеркнул, что впечатлен игрой, которую поставил «народной команде» главный тренер Гильермо Абаскаль. Кроме того, Уткин отметил потрясающую физическую готовность команды.

«Спартак» по-настоящему прекрасен. Интересно ожидать его второй встречи с «Зенитом» в этом сезоне», - сказал Василий.

После пяти туров «Спартак» с 13 очками лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги.