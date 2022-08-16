​«Спартак» подшутил над игроком «Сочи»

«Спартак» решил подшутить над защитником Сергеем Тереховым из «Сочи». Пресс-служба московского клуба опубликовала видео со словами футболиста. Не так давно Терехов вопрошал, по каким критериям «Спартак» считается топ-клубом, ведь команда в прошлом чемпионате заняла только десятое место.

После этих недавних слов Терехова в ролике начинается нарезка неудачных действий защитника в последнем матче против «Спартака», в том числе результативная ошибка.

Напомним, что «Спартак» на выходных разгромил «Сочи» со счётом 3:0. После пяти туров «красно-белые» являются единоличными лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги с 13 очками в активе.