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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» подшутил над игроком «Сочи»

 
16 Августа 2022 • 15:12 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Сочи
окончен

«Спартак» решил подшутить над защитником Сергеем Тереховым из «Сочи». Пресс-служба московского клуба опубликовала видео со словами футболиста. Не так давно Терехов вопрошал, по каким критериям «Спартак» считается топ-клубом, ведь команда в прошлом чемпионате заняла только десятое место.

После этих недавних слов Терехова в ролике начинается нарезка неудачных действий защитника в последнем матче против «Спартака», в том числе результативная ошибка.

Напомним, что «Спартак» на выходных разгромил «Сочи» со счётом 3:0. После пяти туров «красно-белые» являются единоличными лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги с 13 очками в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Терехов Сочи
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