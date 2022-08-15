Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о разгромной победе над «Сочи» (3:0).

- С «Сочи» «Спартаку» всегда было сложно играть, но вчера мы увидели разгром. «Спартак» действительно так силен сейчас?

- «Сочи» в первом тайме играл дисциплинированно и правильно, как планировал. Команда контролировала мяч и не дала «Спартаку» никаких возможностей. У хозяев не было преимущества. На второй тайм «Спартак» был лучше настроен. Но и сочинцы вышли максимально мобилизованными. Ошибка защиты в ситуации с первым голом Промеса, по сути, сломала гостей. Им надо было отыгрываться, а это не так просто. Они стали авантюрно лезть вперед, раскрываться в средней линии. При этом не успевали возвращаться назад, а против «Спартака», у которого такая быстрая линия атаки, это было чревато разгромом. Так оно и получилось. «Спартак» просто наказывал соперника, потому что он выше в мастерстве. Атакующие футболисты «красно-белых» выше классом, чем сочинские защитники. Могло быть и пять мячей, если бы Соболев и Игнатов реализовали свои моменты. «Сочи» полностью проиграл второй тайм. Это заслуга «Спартака» и его болельщиков, которые заставляли команду идти до конца. Она играла до финального свистка в атаку и в полную силу. Такая большая аудитория не давала «Спартаку» останавливаться.

- За счет чего «Спартак» на старте сезона лидирует по всем показателям?

- В хорошей форме сейчас лидер команды Промес. Другое ребята тоже. Мы видели, что Зиньковский хорошо исполнил, когда вышел на замену. Это была одна из лучших игр этой команды, особенно второй тайм. Но не надо обольщаться, потому что первый тайм гости не проиграли, и только после пропущенного мяча им пришлось раскрыться.

- Что происходит с Промесом? Он сейчас является самым результативным игроком РПЛ и забил в пяти тура столько же, сколько за весь прошлый сезон.

- Он набрал кондиции, у него прошла головная боль с уголовным дело в Голландии. Все это дергает и отвлекает футболиста. Он уладил все вопросы, семья здесь, и он спокоен, полностью отдается футболу. Только в этом вижу причину, потому что мастерства у него было и в прошлом году достаточно. Как только он привел дела в порядок, у него появилось максимальное желание проявлять себя.

- У «Спартака» получился третий разгром на старте сезона. Единственный раз в истории такое было в 1952- году. Это серьезный показатель.

- Надо этим дорожить. Нельзя терять очки, потому что плотность очень большая. Игра еще не стабилизировалось. Пока только много эмоций. Все держится на исполнительском мастерстве некоторых футболистов. Но у команды хорошая функциональная подготовка, эмоциональный подъем. Но пока нет игры, которая позволила бы за счет класса обыгрывать любого соперника, команда может спокойно потерять очки в ближайших турах. Потому что, когда нет игры, может случиться любая осечка.

- Поняли для себя, в чем феномен Абаскаля?

- Он сам молодой парень, наверное, нашел контакт с игроками. Что-то тактическое внести он не мог, потому что прошло всего пять туров. Но в этих турах футболисты играли на победу, старались отдаваться максимально. Да, есть ошибки, но ребята играют в атаку и стараются побеждать. Но тренерскую работу Абаскаля надо оценивать после первого круга, после матчей с лидерами. Скоро играть с «Динамо» и «Зенитом», и тут уже будет видно. С таким составом, «Спартак» обязан быть в тройке при любом тренере.

- Самый яркий «Спартак» делали в последнее время тренеры, возникшие форс-мажорно: Каррера, из-за отставки Аленичева, Абаскаль, из-за внезапно ушедшего Ваноли. Почему так происходит?

- Это стресс. Так бывает, что команду подбирает и ставит ей игру один специалист, а потом кто-то другой немного мотивировал, раскрепостил, внес еще какие-то нюансы. Потому что Абаскаль не может научить чему-то игроков, многие из которых являются его ровесниками. У него нет таких знаний. Он находит тактические варианты, объясняет теорию, мотивирует ребят. Они выходят в хороших кондициях, и не допускают грубых ошибок. Это главное на старте, когда надо набирать очки. Тогда можно стать чемпионом.

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- «Спартак» стал первым клубом, одержавшим 500 побед в чемпионате России. Как вам такая статистика?

- У «Спартака» больше матчей, чем у большинства команд. С этим показателем могли состязаться «Динамо» и ЦСКА, а «Зенит» пока не может соперничать со «Спартаком» в этом компоненте. Так что меня не удивляет такая статистика.

- Почему «Спартак» в этом сезоне стал меньше пропускать, несмотря на уход Жиго?

- Пока «Спартак» не играл с прямыми конкурентами – «Динамо», ЦСКА и «Зенитом». По подбору футболистов у «Спартака» достаточно возможностей, чтобы показывать такой результат. «Сочи» сейчас тоже разобранный: ушел тренер и футболисты.

Елена Григорьевская