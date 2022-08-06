Ананко: «Что делать Максименко? Больше работать»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко прокомментировал ситуацию с голкипером «красно-белых» Александром Максименко.

«Что делать Максименко? Еще больше работать. Нормальная конкуренция приносит только положительные вещи в команде», — приводит слова Ананко «РБ Спорт».

В текущем сезоне Максименко на поле не появлялся, основным вратарем «Спартака» является Александр Селихов, который провел все пять матчей на старте сезона и один раз сохранил свои ворота «сухими».

«Спартак» делит первую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги с ЦСКА, набрав по 10 очков после четырех туров.