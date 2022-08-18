Тихонов оценил игру Промеса на старте сезона

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре голландского полузащитника «красно-белых» Куинси Промеса на старте нынешнего сезона.

«Промес не только забивает, но и регулярно участвует в комбинациях, которые приносят голы. Он хорошо начал сезон. Забивает - молодец, это идет на пользу команде», - приводит слова Тихонова «Спорт-экспресс».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 30-летний голландец провел пять поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и две голевые передачи.

По итогам пяти туров «красно-белые» с 13 очками занимают первое место в таблице.