Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сербский журналист: Я не думаю, что Пруцев будет игроком основного состава в «Црвене Звезде» эксклюзив

11 Августа 2022 • 17:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.92 3.85 3.70
14.08 20:00

Известный сербский журналист Неманья Паунович прокомментировал переход полузащитника Егора Пруцева из «Сочи» в «Црвену Звезду».

- Да, конечно, я знаю, что Егор Пруцев стал игроком «Црвены Звезды», эта новость обсуждается в Сербии. Но, к сожалению, я мало о нем знаю.

- Как вы думаете, есть ли вероятность, что в Сербию поедут еще игроки из России?

- Я не думаю, что стоит ждать других игроков из России в Сербии. Банально, но сербские клубы не готовы платить за трансфер много, да и зарплату не смогут предложить, существенную для игрока из России, если мы не берем «Црвену Звезду» и «Партизан».

- Для «Црвены Звезды» 1 миллион евро большая сумма?

- Не сказал бы, что это такая уж большая сумма. За футболиста «Црвена Звезда» может отдать по 5-6 миллионов евро, если уверена, что он усилит состав. Некоторые футболисты в команде получают примерно 1,5 миллиона евро в год. Так что нет, это не такая уж серьезная сумма.

- Какими вы видите перспективы Егора в команде?

- Если честно, я не думаю, что он будет игроком основы в этом сезоне. На его позиции очень сильные игроки подобраны. Катай, Иванич, Канга, Кангва, Егору объективно будет очень сложно сейчас, возможно, в следующем сезоне. Я бы вообще не исключал вариант, при котором Пруцев может уйти в аренду в другую команду чемпионата Сербии или, например, в «Графичар Белград». Это, можно сказать, вторая команда «Црвены Звезды», которая играет во второй лиге, — сказал Паунович сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Сочи Егор Пруцев Неманья Паунович Графичар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.08  19:30 Факел ... Урал
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Августа
19:19 · Россия. Премьер-лига
​Фассон прооперирован
19:12 · Кубок России
​Два клуба Медиалиги утверждены как участники Кубка России
18:58 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: Травма Мозеса — большая потеря для «Спартака»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Кафельников прокомментировал трансферную кампанию «Спартака»
18:21 · Россия. Премьер-лига
​Во «Фрайбурге» прокомментировали слухи об интересе к Фомину
17:43 · Россия. Премьер-лига
Сербский журналист: Я не думаю, что Пруцев будет игроком основного состава в «Црвене Звезде» эксклюзив
17:35 · Россия. Премьер-лига
Башкиров может перейти в андоррский клуб «Санта-Колома»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал фаворита в матче «Зенит» - ЦСКА
17:16 · Россия. Премьер-лига
Юран: В Европе судьбу тренера определяет результат команды, в России своя специфика 1
17:15 · Кубок России
​В «Спартаке» объяснили голос за «Яндекс», а не за «Матч ТВ»
16:56 · Россия. Премьер-лига
​Александр Тихонов связывает ситуацию Дзюбы с его скандальным видео
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Дисквалификацию Широкова пересмотрят
16:27 · Россия. Первая лига
​«Рубин» подписал экс-игрока «Аталанты» 1 официально
16:23 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов прокомментировал уход Хендрикса и Роши из «Спартака»
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Наумов объяснил, почему Миранчуку будет сложно показать себя в «Торино»
Все новости
Рекомендуем