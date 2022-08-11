Известный сербский журналист Неманья Паунович прокомментировал переход полузащитника Егора Пруцева из «Сочи» в «Црвену Звезду».

- Да, конечно, я знаю, что Егор Пруцев стал игроком «Црвены Звезды», эта новость обсуждается в Сербии. Но, к сожалению, я мало о нем знаю.

- Как вы думаете, есть ли вероятность, что в Сербию поедут еще игроки из России?

- Я не думаю, что стоит ждать других игроков из России в Сербии. Банально, но сербские клубы не готовы платить за трансфер много, да и зарплату не смогут предложить, существенную для игрока из России, если мы не берем «Црвену Звезду» и «Партизан».

- Для «Црвены Звезды» 1 миллион евро большая сумма?

- Не сказал бы, что это такая уж большая сумма. За футболиста «Црвена Звезда» может отдать по 5-6 миллионов евро, если уверена, что он усилит состав. Некоторые футболисты в команде получают примерно 1,5 миллиона евро в год. Так что нет, это не такая уж серьезная сумма.

- Какими вы видите перспективы Егора в команде?

- Если честно, я не думаю, что он будет игроком основы в этом сезоне. На его позиции очень сильные игроки подобраны. Катай, Иванич, Канга, Кангва, Егору объективно будет очень сложно сейчас, возможно, в следующем сезоне. Я бы вообще не исключал вариант, при котором Пруцев может уйти в аренду в другую команду чемпионата Сербии или, например, в «Графичар Белград». Это, можно сказать, вторая команда «Црвены Звезды», которая играет во второй лиге, — сказал Паунович сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».