Крах надежд «Спартака» или шанс Игнатова заявить о себе: К чему приведёт травма Мозеса

В субботу «Спартак» одержал третью победу подряд в чемпионате, но потерял Виктора Мозеса. Нигериец выбыл на полгода. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» размышляет, к чему приведёт эта травма.

Пожалуй, все сходятся во мнении, что сейчас в «Спартаке» самый сильный футболист по набору умений – это Виктор Мозес. У нигерийца порой бывают проблемы с мотивацией, но когда он хочет, то его класс становится особенно заметным. Мы это видели в прошлом сезоне в Лиге Европы, а в начале этого – в матчах против «Ахмата» и «Краснодара». В Грозном Мозес в решающий момент нанёс удар, который в России мало кто может повторить, а в следующем туре разрывал оборону «быков».

Гильермо Абаскаль на старте сезона нашёл Мозесу новую роль – место «десятки» со смещением на фланг. Это позволяло «Спартаку» перестраиваться, играть по-разному, что делало атаку команды довольно непредсказуемой. Наверное, можно говорить, что эта идея Абаскаля во многом помогла «красно-белым» взять очки на старте.

В понедельник стало известно, что Мозес выбыл на полгода, и это огромная потеря для «Спартака». Заменить нигерийца игроком сопоставимого уровня извне клуб просто не может. Во-первых, в Россию футболисты сейчас вообще особо не стремятся. При этом даже на доступных рынках «Спартак» едва ли кого-то найдёт, потому что из-за процесса смены собственника деньги на новичков не выделяются. Найти же почти бесплатно достойную замену Мозесу просто невозможно.

Это звучит громко, но, пожалуй, травма нигерийца ставит крест на каких-то серьёзных надеждах «Спартака». В текущем сезоне как никогда велика роль игроков высокого уровня, и без Мозеса «красно-белым» будет очень сложно так же стабильно брать очки. Особенно это будет касаться матчей, когда на первый план будет выходить именно исполнительское мастерство.

С другой стороны, травма Мозеса – это самый настоящий шанс для Михаила Игнатова. Про него давно говорят как о таланте, но уже пришла пора показать это на деле. Полузащитнику 22 года, уже пора не просто играть стабильно, но и давать результат. Некоторые сравнивали Игнатова по манере игры с Титовым, но пока он, скорее, идёт по стопам Александра Павленко, который так и остался до конца карьеры вечно подающим надежды. Возможно, именно этот сезон для Игнатова и станет моментом его развилки.

В Екатеринбурге Мозеса заменил именно Игнатов и сделал это здорово. Хавбек забил гол, грамотно открывшись под пас Соболева, а во втором тайме роскошными диагоналями раз за разом выводил Промеса на рандеву с Помазуном. Основная проблема Игнатова в предыдущих сезонах была связана с его нестабильностью, когда после яркого матча он выдавал ряд блеклых. В этом сезоне пора постоянно показывать высокий уровень игры.

Если Игнатов этого не будет делать, то Абаскаль придумает что-то другое. Соболев здорово раскрывается в роли ассистента, что может побудить испанца опустить нападающего чуть пониже, а на острие отправить Николсона. Возможно, тренер попробует обучить манёврам Мозеса новичка Зиньковского, который пока ищет место на поле. Есть ещё Данил Пруцев, которого Паоло Ваноли в прошлом сезоне порой использовал именно в атакующей группе.

Тем не менее заменить Мозеса полностью не получится, если только мы не станем свидетелями стремительного прогресса какого-то футболиста. С другой стороны, это новый вызов для Абаскаля. Испанец пока показывает себя как гибкий и хорошо тактически обученный тренер. Возможно, он и не будет пытаться заменить Мозеса по функционалу, а просто перестроит игру.

В любом случае очень обидно, что «Спартак» лишился Мозеса. За игрой «красно-белых» на старте сезона очень приятно было наблюдать, а потеря нигерийца приведёт к снижению уровня.

Роман Андреев