«Спартак» хочет расторгнуть контракт с Хендриксом

«Спартак» хочет разорвать трудовое соглашение с полузащитником Йорритом Хендриксом.

По сведениям Metaratings, обе стороны заинтересованы в разрыве контракта, который рассчитан до конца июня 2024 года. На данный момент 27-летний игрок выступает за «Фейеноорд», в который перешел в январе текущего года на правах аренды. Там он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

Стоимость нидерландского футболиста, согласно данным авторитетного портала transfermarkt, составляет 1, 8 миллиона евро.