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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Абаскаль раскрыл лучшие качества Соболёва»

13 Августа 2022 • 00:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.92 3.85 3.70
14.08 20:00

Московский «Спартак» не выигрывал чемпионский титул в российском чемпионате с 2017 года, и прошлый сезон команда завершила в середине турнирной таблицы. Но в этом году все складывается куда лучше - после четырех туров «Спартак» лидирует в чемпионате, и в следующем туре команда сыграет с «Сочи».

Одним из факторов успехов команды является игра нападающего Александра Соболева, который резко прибавил в нынешнем сезоне. Бывший футболист клуба Валерий Кечинов рассказал, в чем именно секрет успехов Соболева.

- Абаскаль сумел раскрыть в Александре его сильные качества и нашёл оптимальную позицию на поле. Поэтому у него всё получается, - цитирует Кечинова RT.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Александр Соболев
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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