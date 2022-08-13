Кечинов: «Абаскаль раскрыл лучшие качества Соболёва»

Московский «Спартак» не выигрывал чемпионский титул в российском чемпионате с 2017 года, и прошлый сезон команда завершила в середине турнирной таблицы. Но в этом году все складывается куда лучше - после четырех туров «Спартак» лидирует в чемпионате, и в следующем туре команда сыграет с «Сочи».

Одним из факторов успехов команды является игра нападающего Александра Соболева, который резко прибавил в нынешнем сезоне. Бывший футболист клуба Валерий Кечинов рассказал, в чем именно секрет успехов Соболева.

- Абаскаль сумел раскрыть в Александре его сильные качества и нашёл оптимальную позицию на поле. Поэтому у него всё получается, - цитирует Кечинова RT.