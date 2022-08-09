Генич назвал фаворита в матче «Спартак» - «Сочи»

Футбольный эксперт и комментатор Константин Генич считает «Спартак» фаворитом в матче 5-го тура РПЛ против «Сочи».

«Кто фаворит этой встречи? «Спартак», потому что играет дома. Сейчас команда на ходу. «Красно-белые» здорово смотрятся в атаке», — заявил Генич «РБ Спорту».

Эксперт сказал, что у «Сочи» хорошо организованная команда, а у «красно-белых» есть проблемы в обороне, южане могут доставить неприятности, но «Спартак» все равно является фаворитом.

«Спартак» примет «Сочи» на своем поле 14 августа в рамках пятого тура чемпионата России, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.