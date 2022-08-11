Бывший тренер «Спартака» прокомментировал расставание с Хендриксом

Мы уже сообщали о том, что московский «Спартак» расстался с нидерландским легионером Йорритом Хендриксом, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Ситуацию прокомментировал бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, приведший команду к последнему пока что в ее истории чемпионскому титулу в 2017 году.

- Хендрикс не доказал свою ценность для «Спартака». Поэтому он не подошел команде и толком не играл, - цитирует Карреру издание «Спорт-экспресс».

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сыграет с занимающим третье место «Сочи».