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Касильяс посетил матч «Реала» с «ПСЖ» и поболел среди ярых фанатов клуба

11 Марта 2022 • 06:45 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Легендарный голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс остается преданным поклонником клуба, несмотря на то, что расставался с ним он не самым приличествующим образом. Он побывал на «Сантьяго Бернабеу» и насладился триумфом «Реала» в гуще поклонников «бланкос» - прямо на трибуне.

- Это была эпичная схватка. Люди были в восторге, я видел это. Выход в четвертьфинал доставил им огромное удовольствие, - написал в «Твиттере» Икер.

Касильяс защищал цвета мадридского суперклуба с 1998 по 2015 год, после этого он успел поиграть за «Порту», но его карьера закончилась после инфаркта в 2019 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Икер Касильяс
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