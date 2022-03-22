Анри: «Я играл за «Барселону», и там ты уйдёшь из команды, если не будешь делать то, что должен»

Экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался об игроках «ПСЖ».

«Я играл за «Барселону», и там ты уйдёшь из команды, если не будешь делать то, что должен. Ты уйдешь из «Барселоны», «Реала» и «Баварии», если не будешь делать то, что требуется, независимо от твоего имени. Уйдёшь ли ты из «ПСЖ»? Нельзя превращать в банальность 10 чемпионских титулов», — приводит слова Анри Get French Football News со ссылкой на Amazon Prime Video.

Напомним, что «ПСЖ» уступил в двухматчевом противостоянии «Реалу» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3).

В текущем сезоне Лиги 1 «ПСЖ» занимает первую строчку чемпионата, имея в своём активе 65 очков после 29 туров. Отрыв от идущего вторым «Марселя» составляет 12 очков.