Мбаппе прошел успешное обследование, но будет еще одна проверка

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прошел «обнадеживающее» медицинское обследование после того, как получил травму на тренировке.

В клубе заявили, что он должен быть готов к матчу с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня на тренировке Килиан Мбаппе получил травму левой ноги. Сегодня днем ему оказали помощь», — говорится в сегодняшнем заявлении «Пари Сен-Жермен».

В клубе уточнили, через 24 часа будет проведена еще одна проверка физического состояния футболиста.

Мбаппе забил единственный мяч в первой игре 1/8 финала, что позволило «ПСЖ» обыграть «Реал» со счетом 1:0.