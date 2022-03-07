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Мбаппе прошел успешное обследование, но будет еще одна проверка

07 Марта 2022 • 22:02 Комментировать
Реал Мадрид
...
ПСЖ
2.50 3.70 2.60
09.03 23:00

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прошел «обнадеживающее» медицинское обследование после того, как получил травму на тренировке.

В клубе заявили, что он должен быть готов к матчу с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня на тренировке Килиан Мбаппе получил травму левой ноги. Сегодня днем ему оказали помощь», — говорится в сегодняшнем заявлении «Пари Сен-Жермен».

В клубе уточнили, через 24 часа будет проведена еще одна проверка физического состояния футболиста.

Мбаппе забил единственный мяч в первой игре 1/8 финала, что позволило «ПСЖ» обыграть «Реал» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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РЕАЛ МАДРИД ПСЖ
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