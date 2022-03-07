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Мбаппе вернется в основу «ПСЖ» в матче с «Реалом»

07 Марта 2022 • 19:16 Комментировать
Реал Мадрид
...
ПСЖ
2.50 3.70 2.60
09.03 23:00

Французский форвард вернулся к тренировкам и ожидается в стартовом составе «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Мбаппе пропустил предыдущий матч чемпионата Франции, который «ПСЖ» неожиданно проиграл «Ницце» со счетом 0:1.

Также ожидается, что в основу вернется Ашраф Хакими, а Паредес начнет матч на скамейке запасных.

Что касается поражения от «Ниццы», главный тренер парижан Маурисио Почеттино отметил:

«Каждая игра отличается от другой и имеет свой контекст. Матч на «Бернабеу» не имеет ничего общего с игрой в Ницце».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига Чемпионов Килиан Мбаппе
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РЕАЛ МАДРИД ПСЖ
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