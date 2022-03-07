Мбаппе вернется в основу «ПСЖ» в матче с «Реалом»

Французский форвард вернулся к тренировкам и ожидается в стартовом составе «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Мбаппе пропустил предыдущий матч чемпионата Франции, который «ПСЖ» неожиданно проиграл «Ницце» со счетом 0:1.

Также ожидается, что в основу вернется Ашраф Хакими, а Паредес начнет матч на скамейке запасных.

Что касается поражения от «Ниццы», главный тренер парижан Маурисио Почеттино отметил:

«Каждая игра отличается от другой и имеет свой контекст. Матч на «Бернабеу» не имеет ничего общего с игрой в Ницце».