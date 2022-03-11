Игрок НБА остался в восторге от игры Бензема и Модрича в ответном матче с «ПСЖ»

Звёздный словенский баскетболист «Далласа» Лука Дончич высказался по поводу игры мадридского «Реала» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Дончич сказал, что он остался под впечатлением от второго тайма «Реала» и, в особенности, от действий Карима Бензема, который за считанные минуты забил три мяча и перевернул ход встречи. Словенец отметил, что его также очень впечатлила игра Луки Модрича, который показал невероятный класс.

Напомним, что «Реал» по сумме двух встреч обыграл «ПСЖ» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.