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Почеттино рассчитывает на советы Рамоса

06 Марта 2022 • 06:40 Комментировать
Реал Мадрид
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ПСЖ
2.55 3.70 2.60
09.03 23:00

Главный тренер парижского «ПСЖ» Маурисио Почеттино надеется на то, что компетенция и знания Серхио Рамоса, перешедшего в клуб прошлым летом, помогут его команде пройти мадридский «Реал». В первом матче «ПСЖ» переиграл соперника с минимальным преимуществом благодаря голу Мбаппе, забитому уже в компенсированное арбитром время. .

- Рамос может дать нам ценные советы касательно мадридского «Реала». Правда, если бы он смог сыграть, было бы еще лучше. Но нам поможет любой совет. Возможно, добиться успеха позволит даже малозначительная на первый взгляд деталь, - цитирует Почеттино TMW.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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РЕАЛ МАДРИД ПСЖ
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