Назначение Зидана – главная цель «ПСЖ» в межсезонье

Зинедин Зидан может сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен».

Боссы «ПСЖ» всерьёз рассматривают вариант перестановки на тренерской должности. Согласно информации Николо Скира, Зинедин Зидан – их приоритетная цель на следующий сезон. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи мечтает о приглашении 49-летнего француза вместо Почеттино.

Зинедин Зидан остаётся без работы с момента ухода из мадридского «Реала» летом 2021 года. За два периода во главе «сливочных» бывший полузащитник завоевал с командой 11 трофеев, среди которых три победы в Лиге чемпионов и два чемпионства в испанской Ла Лиге.

Маурисио Почеттино работает в «ПСЖ» с начала 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.