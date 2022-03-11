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Назначение Зидана – главная цель «ПСЖ» в межсезонье

11 Марта 2022 • 01:10 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Зинедин Зидан может сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен».

Боссы «ПСЖ» всерьёз рассматривают вариант перестановки на тренерской должности. Согласно информации Николо Скира, Зинедин Зидан – их приоритетная цель на следующий сезон. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи мечтает о приглашении 49-летнего француза вместо Почеттино.

Зинедин Зидан остаётся без работы с момента ухода из мадридского «Реала» летом 2021 года. За два периода во главе «сливочных» бывший полузащитник завоевал с командой 11 трофеев, среди которых три победы в Лиге чемпионов и два чемпионства в испанской Ла Лиге.

Маурисио Почеттино работает в «ПСЖ» с начала 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Маурисио Почеттино
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