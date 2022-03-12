Анелька: «После поражения в Мадриде Мбаппе точно не останется в «ПСЖ»

Бывший французский форвард Николя Анелька не верит в то, что Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ» после жестокого поражения в Мадриде, приведшего к вылету из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала. По его мнению, у Мбаппе не должно оставаться теперь никаких сомнений. Слова Анелька цитирует Le Parisien.

- Честно, я не вижу, как он может решить остаться в «ПСЖ» сейчас. Это поражение стало последней каплей, и, я думаю, самой тяжелой каплей, - считает Анелька, в прошлом выступавший за «Реал».

Мбаппе забил два гола в ворота «Реала» в двухраундовом противостоянии, но это не помогло - Бензема забил в ответ три и мечта о победе в ЛЧ для «ПСЖ» закончилась.