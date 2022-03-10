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Лига чемпионов

Защитник «ПСЖ»: Мы заплатили за ошибки слишком высокую цену

10 Марта 2022 • 09:23 Комментировать (1)
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился с журналистами эмоциями после вылета парижской команды из Лиги чемпионов от «Реала».

Маркиньос сказал, что по сумме двух матчей парижский клуб заслуживал гораздо большего, но заплатил за свои ошибки слишком высокую цену. Бразилец отметил, что футболисты «ПСЖ» должны были взять ситуацию в свои руки после первого гола «Реала». Защитник добавил, что теперь парижской команде нужно двигаться дальше.

Напомним, что футболисты «ПСЖ» в ответной встрече уступили «Реалу» со счётом 1:3 и вылетели из Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Лига Чемпионов Маркиньос
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Комментарии (1)
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superzina
10 Марта 2022 в 09:53
Грубейшие ошибки защиты .
2-ой гол .
Модрич обыгрывает одного за другим 4-х !!! защитников ,которые забыли аксиому : не можешь отобрать - фоли .
Остальные 7 игроков ПСЖ просто "смотрят футбол" и не могут разобрать 3-их игроков РЕАЛа забывая другую аксиому : не можешь догнать - вали .
3-ий гол .
Опять то же самое соотношение : 7 против 3. Но разобрать не способны
И грубейшая ошибка - отброс в середину - и гол .
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