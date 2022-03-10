Защитник «ПСЖ»: Мы заплатили за ошибки слишком высокую цену

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился с журналистами эмоциями после вылета парижской команды из Лиги чемпионов от «Реала».

Маркиньос сказал, что по сумме двух матчей парижский клуб заслуживал гораздо большего, но заплатил за свои ошибки слишком высокую цену. Бразилец отметил, что футболисты «ПСЖ» должны были взять ситуацию в свои руки после первого гола «Реала». Защитник добавил, что теперь парижской команде нужно двигаться дальше.

Напомним, что футболисты «ПСЖ» в ответной встрече уступили «Реалу» со счётом 1:3 и вылетели из Лиги чемпионов.