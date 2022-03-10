Неймар и Доннарумма чуть было не подрались после матча с «Реалом»

Бразильский нападающий Неймар и итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма чуть было не подрались в раздевалке после ответного поединка в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом».

По информации Marca, бразилец и итальянец в раздевалке обвиняли друг друга в пропущенных мячах. Неймар обвинял голкипера в первом пропущенном голе, а Доннарумма заявил, что бразилец неудачно сыграл в атаке и стал виновником второго мяча «Реала». Дело чуть не дошло до драки, так что одноклубникам пришлось разнимать футболистов.

Напомним, что в ответном поединке парижский клуб уступил «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел из Лиги чемпионов.