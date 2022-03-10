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Лига чемпионов

Неймар и Доннарумма чуть было не подрались после матча с «Реалом»

10 Марта 2022 • 10:58 Комментировать (6)
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Бразильский нападающий Неймар и итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма чуть было не подрались в раздевалке после ответного поединка в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом».

По информации Marca, бразилец и итальянец в раздевалке обвиняли друг друга в пропущенных мячах. Неймар обвинял голкипера в первом пропущенном голе, а Доннарумма заявил, что бразилец неудачно сыграл в атаке и стал виновником второго мяча «Реала». Дело чуть не дошло до драки, так что одноклубникам пришлось разнимать футболистов.

Напомним, что в ответном поединке парижский клуб уступил «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел из Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига Чемпионов Неймар Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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Туринов Александр
10 Марта 2022 в 12:25
да не будет ПСЖ никогда монстром в футболе-играет в слабом чемпионате и проигрывает равным,так будет всегда. А главный виновник-гном!!! без него прошли бы мадрид.
Alex1972
10 Марта 2022 в 11:24
Это футбол.. Без этого он был бы скучен...
sierge
10 Марта 2022 в 11:11
ПСЖ совершенно не умеет держать удар. Доннарума пижон конечно, но почему команда то посыпалась? Точнее команды то и нет по факту, есть Мбаппе и куча клоунов, да еще и Месси уже не тот
White_Shark
10 Марта 2022 в 11:07
Эх, был шанс у Джиджо навалять несносному бразильцу, но не случилось.
NOBODY
10 Марта 2022 в 12:25
и видео бы еще посмотреть ))))))))) супер просто новость ))))
pol-black
10 Марта 2022 в 11:05
хорошая обстановочка в раздевалке. нужен команде нормальный тренер типа Клоппа или Пепа и перестройка состава. много лишних игроков.
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