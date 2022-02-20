Кто выиграет Лигу чемпионов: 5 главных претендентов на трофей

15 февраля стартовал плей-офф Лиги чемпионов. Ещё после жеребьёвки стало понятно, что некоторые гранды европейского футбола покинут турнир на стадии 1/8 финала, учитывая то, что сформировались такие пары, как «ПСЖ» – «Реал», «Интер» – «Ливерпуль» и «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разобралось, какие команды имеют реальные шансы взять трофей. Начнём с самой сильной.

«Манчестер Сити»

В прошлом году «горожане» остановились в шаге от долгожданного трофея – проиграли «Челси» в финале. Усилившись Джеком Грилишем, который стал самым дорогим трансфером в истории АПЛ (117 млн евро), Пеп Гвардиола повёл парней к главной цели последних лет. Зимой «Сити» отпустил Феррана Торреса в «Барсу» за 55 млн, но уход нисколько не ослабил команду. Несмотря на то что «горожане» так и не усилились классическим центральным форвардом, всё равно их состав кажется самым сбалансированным. Если раньше «Сити» удивлял своей атакующей мощью, то с приходом Рубена Диаша защита у Гвардиолы стала практически непробиваемой. Свою силу «горожане» подтвердили в первом матче 1/8 финала в Лиссабоне – им хватило одного из четырёх таймов противостояния, чтобы уничтожить молодой и задорный «Спортинг». «Сити» действовал безжалостно и растоптал португальцев со счётом 5:0.

«Бавария»

Мюнхенский клуб, как и «горожане», в 1/8 финала получил, на первый взгляд, проходного соперника. Тем не менее безумно молодой «РБ Зальцбург», ставший настоящей кузницей талантов, сумел в домашнем матче создать большие проблемы «Баварии». В Бундеслиге высокий темп игры, но даже лучшая немецкая команда с трудом выдерживала темп, который предложили австрийские «быки». Реактивные форварды «РБ Зальцбург» на скорости прорывались сквозь мюнхенскую оборону. Но класс топ-клубов и проявляется в тех матчах, когда игры нет, а результат удаётся выжать.

Австрийцы были в шаге от исторической победы, но Кингсли Коман затолкал мяч в ворота – 1:1. Очевидно, в Мюнхене «Бавария» будет играть более агрессивно. Мюнхенцы при Юлиане Нагельсманне пока не дотягивают до чудо-машины Ханси Флика, к тому же остались без Мануэля Нойера, но так уж сложилось, что они являются фаворитом в любом турнире, в котором принимают участие. Как ни крути, «Бавария» – одна из самых стабильных команд Европы.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа в 1/8 финала получила не самого приятного соперника – «Интер», который доказал, что после ухода Конте и Лукаку жизнь есть. На «Джузеппе Меацца» первый час игрового времени был равным и скучным, но вторая половина второго тайма решила исход не только матча, но и путёвки в четвертьфинал. Пока Индзаги тянул с заменами, Клопп своевременно заменил подуставших футболистов. Очередное доказательство того, почему Юргена считают одним из лучших тренеров мира, а 0:2 перед выездной игрой – приговор против такого «Ливерпуля». Не забываем, что мерсисайдцы сверхуверенно прошли группу смерти с «Атлетико», «Миланом» и «Порту», взяв 18 из 18 возможных очков.

«ПСЖ»

Парижанам точно не повезло с соперником в первом раунде плей-офф. «Реал» доминирует в Испании, и с таким соперником, казалось, лучше не пересекаться хотя бы до полуфинала. Первый матч в Париже завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев, а победный гол забил Килиан Мбаппе на 94-й минуте. Впрочем, итоговый счёт на табло не в полной мере демонстрирует, какая же была большая разница между «ПСЖ» и «Реалом». «Сливочные» со своим стареющим центром полузащиты были растоптаны во Франции, если не по результату, то уж по игре точно.

«Реал» практически отказался от контратак, а Тибо Куртуа раз за разом оставлял мадридцев в игре. «ПСЖ» имеет убийственную атаку на пространстве, и стоит «Реалу» в ответном матче раскрыться, тут же «ПСЖ» реализует своё преимущество. Нейтральные болельщики хотели увидеть зрелищное противостояние двух грандов, но получилось настоящее избиение – никто мадридцев в этом сезоне не возил так, как парижане. Автор победного гола должен задуматься, стоит ли ему летом переходить в «Реал». Эден Азар, Тони Кроос, Лука Модрич и Гарет Бэйл находятся на грани завершения карьеры, и у него там не будет такой помощи, как в «ПСЖ».

«Челси»

В прошлой Лиге чемпионов «синих» считали тёмной лошадкой, а они взяли и выиграли титул. Летом «Челси» усилился Ромелу Лукаку, но у того имеется недопонимание с Томасом Тухелем. Руководство и игроки стали на сторону главного тренера, и это неудивительно. В текущем сезоне шансов у «Челси» на победу в Лиге чемпионов побольше, но не из-за того, что лондонцы стали сильнее, а благодаря удачной жеребьёвке. «Лилль», устроивший частичную распродажу чемпионского состава, не выглядит командой, способной вставить палки в колёса. В прошлогоднем финале Тухель доказал, что умеет идеально подготовить команду под конкретного соперника, поэтому «аристократов» не стоит недооценивать.

Владислав АВРАМЕНКО