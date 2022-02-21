​Аллегри: «Эмери – умный и хитрый»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» оценил соперника.

«Вильярреал» - очень сложный соперник. Потому что у них умный и хитрый тренер. Нам нужно провести серьёзный матч, матч Лиги чемпионов. Нужно быть спокойными и сосредоточенными», - слова Аллегри приводит Football Italia со ссылкой на Mediaset.

Матч Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ювентусом» стартует 22 февраля в 23:00 по московскому времени. Ответный поединок пройдёт в Турине спустя три недели.

Стоит сказать, что «Вильярреал» пробился в Лигу чемпионов как победитель Лиги Европы прошлого сезона.