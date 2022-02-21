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Лига чемпионов

​Аллегри: «Эмери – умный и хитрый»

21 Февраля 2022 • 19:31 Комментировать
Вильярреал
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Ювентус
2.45 3.20 3.05
22.02 23:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» оценил соперника.

«Вильярреал» - очень сложный соперник. Потому что у них умный и хитрый тренер. Нам нужно провести серьёзный матч, матч Лиги чемпионов. Нужно быть спокойными и сосредоточенными», - слова Аллегри приводит Football Italia со ссылкой на Mediaset.

Матч Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ювентусом» стартует 22 февраля в 23:00 по московскому времени. Ответный поединок пройдёт в Турине спустя три недели.

Стоит сказать, что «Вильярреал» пробился в Лигу чемпионов как победитель Лиги Европы прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вильярреал Унаи Эмери Массимилиано Аллегри
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ЮВЕНТУС
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