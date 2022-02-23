Аллегри раскритиковал Рабио за ошибку в матче с «Вильярреалом»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри раскритиковал полузащитника команды Адриена Рабио за ошибку, которая повлекла за собой гол хавбека «Вильярреала» Даниэля Парехо в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Рабио допустил грубую ошибку. Парехо остался один в том эпизоде. Адриен просто не побежал за соперником. Нельзя так действовать в подобных ситуациях», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч в Испании завершился вничью со счетом 1:1. Ответный поединок состоится в Турине 16 марта.