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Аллегри посетовал на ошибку, из-за которой «Ювентус» пропустил гол

23 Февраля 2022 • 01:31 Комментировать (1)
Вильярреал
1:1
Ювентус
окончен

Туринский «Ювентус» не удержал преимущество в матче с «Вильярреалом», итальянцы быстро забили, но во втором тайме хозяева поля воспользовались провалом в центре обороны «Ювентуса», и Массимилиано Аллегри, наставник туринского гранда, расстроен этим. Тем не менее, его подопечные провели неплохой матч, добавил специалист.

- Там нас было шестеро, а он - один, но он забил. Мы были не на высоте в том моменте, но в целом, провели неплохой матч, в том числе и Влахович. Все решится в ответной игре, для нас она станет малым финалом.

Ответный матч состоится в Турине 16 марта в 23 часа по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
23 Февраля 2022 в 01:35
Он бы свои трусливые установки посетовал лучше.
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окончен Вильярреал 1:1 Ювентус 2.55 3.10 3.20
окончен Челси 2:0 Лилль 1.30 5.40 11.50
23.02  23:00 Бенфика ... Аякс 3.60 3.50 2.10
23.02  23:00 Атлетико М ... Манчестер Юнайтед 2.49 3.25 3.00
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