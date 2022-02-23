Аллегри посетовал на ошибку, из-за которой «Ювентус» пропустил гол

Туринский «Ювентус» не удержал преимущество в матче с «Вильярреалом», итальянцы быстро забили, но во втором тайме хозяева поля воспользовались провалом в центре обороны «Ювентуса», и Массимилиано Аллегри, наставник туринского гранда, расстроен этим. Тем не менее, его подопечные провели неплохой матч, добавил специалист.

- Там нас было шестеро, а он - один, но он забил. Мы были не на высоте в том моменте, но в целом, провели неплохой матч, в том числе и Влахович. Все решится в ответной игре, для нас она станет малым финалом.

Ответный матч состоится в Турине 16 марта в 23 часа по московскому времени.