Эмери: Нас не устроила ничья

«Вильярреал» сумел спастись от поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса», несмотря на пропущенный на первой же минуте мяч, но «адмирал» «желтой субмарины», главный тренер Унаи Эмери, не вполне доволен. Он считает, что его команда должна была побеждать.

- Несмотря на статус соперника, команда действовала смело. Сравнять счет можно было еще в первом тайме, это удалось после перерыва, но надо было забивать и победный гол. Мы недовольны ничьей, в Турине надо сражаться за победу. Влаховича и Морату придется опекать персонально, хотя и это может не помочь, - цитирует Эмери издание Marca.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Вильярреалом» состоится 16 марта.