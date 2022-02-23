Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Эмери: Нас не устроила ничья

23 Февраля 2022 • 03:03 Комментировать
Вильярреал
1:1
Ювентус
окончен

«Вильярреал» сумел спастись от поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса», несмотря на пропущенный на первой же минуте мяч, но «адмирал» «желтой субмарины», главный тренер Унаи Эмери, не вполне доволен. Он считает, что его команда должна была побеждать.

- Несмотря на статус соперника, команда действовала смело. Сравнять счет можно было еще в первом тайме, это удалось после перерыва, но надо было забивать и победный гол. Мы недовольны ничьей, в Турине надо сражаться за победу. Влаховича и Морату придется опекать персонально, хотя и это может не помочь, - цитирует Эмери издание Marca.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Вильярреалом» состоится 16 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вильярреал Унаи Эмери
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вильярреал 1:1 Ювентус 2.55 3.10 3.20
окончен Челси 2:0 Лилль 1.30 5.40 11.50
23.02  23:00 Бенфика ... Аякс 3.60 3.50 2.10
23.02  23:00 Атлетико М ... Манчестер Юнайтед 2.49 3.25 3.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Февраля
03:03 · Лига чемпионов
Эмери: Нас не устроила ничья
02:43 · Лига чемпионов
Тухель: Мы заслужили победу
02:31 · Лига чемпионов
Влахович: «Уже думаю о следующем матче» 2
02:09 · Лига чемпионов
Парехо и Канте - лучшие игроки состоявшихся матчей Лиги чемпионов
01:57 · Лига чемпионов
Менди установил рекорд Лиги чемпионов
01:43 · Лига чемпионов
Мората: Обидно, ведь могли выиграть
01:31 · Лига чемпионов
Аллегри посетовал на ошибку, из-за которой «Ювентус» пропустил гол 1
01:07 · Лига чемпионов
Савич: «Мы сосредоточены на «Манчестер Юнайтед», а не на Роналду»
00:39 · Лига чемпионов
Тен Хаг: «Статус «Аякса» на международной арене изменился за последние три года»
00:30 · Лига чемпионов
Тренер «Бенфики»: «Аякс» сейчас является одной из лучших команд Европы, нам предстоит сложный матч»
00:25 · Лига чемпионов
Влахович побил рекорд Мёллера
22 Февраля
23:15 · Лига чемпионов
Влаховичу понадобилось всего 32 секунды, чтобы забить дебютный гол в Лиге чемпионов
22:32 · Лига чемпионов
«Челси» - «Лилль» - 2:0 (закончен)
22:30 · Лига чемпионов
«Вильярреал» - «Ювентус» - 1:1 (закончен) 1
22:11 · Лига чемпионов
Лукаку и Жоржиньо в запасе, Саншеш успел восстановиться: стартовые составы на матч «Челси» и «Лилля»
Все новости
Рекомендуем