Влахович ударно дебютировал в Лиге чемпионов, но это не помогло «Ювентусу» победить в Испании

В матче плей-офф Лиги чемпионов сошлись «Вильярреал» и «Ювентус».

Одна из самых спорных пар плей-офф Лиги чемпионов. Ни «Ювентус», ни «Вильярреал» сейчас не играют на уровне команды главного европейского турнира. Макс Аллегри мощно закупился зимой (Закария, Влахович), но пока теряется даже в туринском дерби. На выходных «Ювентус» чуть не проиграл «Торино». Унаи Эмери сменил покорённую несколько раз Лигу Европы на Лигу чемпионов, где его «Вильярреал» смотрится аутсайдером.

План по потоплению «подводной лодки» туринцы начали уже на первой минуте. В центре поля не поняли друг друга футболисты «Вильярреала», мяч перехватил Данило и моментально выдал передачу вперёд. Душан Влахович ловко обработал мяч, ушёл от Альбиоля и прицельно пальнул в дальний угол. Вот такой дебют серба в Лиге чемпионов – гола на первой же минуте матча. Но далее оказалось, что эта атака «Ювентуса» была просто всплеском.

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На поле воцарился сценарий туринского дерби, где скромный «Торино» давил «Ювентус». Роль «быков» взяли на себя «подводники». После кружевной комбинации обязан был забивать Ло Чельсо. Педраса вошёл в штрафную и умно покатил поперёк, аргентинец в падении бил из убойной ситуации, но попал в штангу. Агрессивный прессинг и давление «Вильярреала» продолжалось.

Чуквезе раскачал атаку по правому краю. Саму качнул Де Шильо и опасно прострелил. Данджума пяткой замкнул передачу партнёра, но получилось скорее красиво, чем опасно. Щесны мяч взял намертво. «Ювентус» же более вперёд не стремился, наблюдая за атаками «Вильярреала», которым не доставало остроты в финальной стадии. Маловато испанцы били по воротам. Аллегри же обозначил желание просто удержать победный счёт заменой Алекса Сандро на Бонуччи.

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В обороне «Ювентус» и правда играл неплохо, жёстко перекрывая легковесных хозяев. Свободных зон не было вовсе. Помогали только ошибки туринцев. Однажды Локателли завозился и подарил мяч Ло Чельсо. Аргентинец сразу сыграл на Педрасу, тот в одно касание прострелил, но Морено замкнул прострел слишком просто для Щенсы, пробив аккурат по позиции голкипера. Примерно так испанцы и отыгрались. Только теперь накрыли Влаховича, моментально Капу забросил мяч на Парехо, а тому лишь осталось расстрелять Щесны из центра штрафной площади.

В принципе при вновь восстановившемся ничейном счёте футбол и закончился. «Вильярреал» и «Ювентус» согласились на 1:1. Согласились, что решение вопроса о победителе переносится в Турин. Напоминаем, что правило выездного гола в плей-офф Лиги чемпионов более не действует.