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Лига чемпионов

Влахович ударно дебютировал в Лиге чемпионов, но это не помогло «Ювентусу» победить в Испании

23 Февраля 2022 • 00:52 Комментировать (4)
Вильярреал
1:1
Ювентус
окончен

В матче плей-офф Лиги чемпионов сошлись «Вильярреал» и «Ювентус».

Протокол игры  
Вильярреал 1:1Ювентус
  1'Влахович Душан (0:1)
(1:1) Парехо Даниэль66'   
Рульи Херонимо   73'Фойт ХуанАльбиоль РаульТоррес Пау IIПедраса Альфонсо  79' (Эступиньян Первис (  79') Чуквезе Саму  90' (Пино Йереми (  90') Капу ЭтьенПарехо ДаниэльМорено Альберто  79' (Тригерос Мануэль (  79') Ло Чельсо ДжованиДанджума Арно  90' (Диа Булайе (  90')
Запасные: Манди АиссаЙоргенсен ФилипГомес МойсесМарио ГаспарОрье СержИборра ВисентеАсенхо Серхио
Щесны ВойцехДанило ЛуисДе Лихт МаттайсАлекс Сандро  46' (Бонуччи Леонардо (  46') Куадрадо ХуанМаккенни Уэстон  81' (Закария Денис (  81') Локателли Мануэль  71' (Мело Артур (  71') Рабио Адриен   74'Де Шильо Маттиа  87' (Пеллегрини Лука (  87') Влахович ДушанМората Альваро
Запасные: Кин МойзеПинсольо КарлоПерин МаттиаСоуле Матиас
22 февраля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

Одна из самых спорных пар плей-офф Лиги чемпионов. Ни «Ювентус», ни «Вильярреал» сейчас не играют на уровне команды главного европейского турнира. Макс Аллегри мощно закупился зимой (Закария, Влахович), но пока теряется даже в туринском дерби. На выходных «Ювентус» чуть не проиграл «Торино». Унаи Эмери сменил покорённую несколько раз Лигу Европы на Лигу чемпионов, где его «Вильярреал» смотрится аутсайдером.

План по потоплению «подводной лодки» туринцы начали уже на первой минуте. В центре поля не поняли друг друга футболисты «Вильярреала», мяч перехватил Данило и моментально выдал передачу вперёд. Душан Влахович ловко обработал мяч, ушёл от Альбиоля и прицельно пальнул в дальний угол. Вот такой дебют серба в Лиге чемпионов – гола на первой же минуте матча. Но далее оказалось, что эта атака «Ювентуса» была просто всплеском.

Embed from Getty Images

На поле воцарился сценарий туринского дерби, где скромный «Торино» давил «Ювентус». Роль «быков» взяли на себя «подводники». После кружевной комбинации обязан был забивать Ло Чельсо. Педраса вошёл в штрафную и умно покатил поперёк, аргентинец в падении бил из убойной ситуации, но попал в штангу. Агрессивный прессинг и давление «Вильярреала» продолжалось.

Чуквезе раскачал атаку по правому краю. Саму качнул Де Шильо и опасно прострелил. Данджума пяткой замкнул передачу партнёра, но получилось скорее красиво, чем опасно. Щесны мяч взял намертво. «Ювентус» же более вперёд не стремился, наблюдая за атаками «Вильярреала», которым не доставало остроты в финальной стадии. Маловато испанцы били по воротам. Аллегри же обозначил желание просто удержать победный счёт заменой Алекса Сандро на Бонуччи.

Embed from Getty Images

В обороне «Ювентус» и правда играл неплохо, жёстко перекрывая легковесных хозяев. Свободных зон не было вовсе. Помогали только ошибки туринцев. Однажды Локателли завозился и подарил мяч Ло Чельсо. Аргентинец сразу сыграл на Педрасу, тот в одно касание прострелил, но Морено замкнул прострел слишком просто для Щенсы, пробив аккурат по позиции голкипера. Примерно так испанцы и отыгрались. Только теперь накрыли Влаховича, моментально Капу забросил мяч на Парехо, а тому лишь осталось расстрелять Щесны из центра штрафной площади.

В принципе при вновь восстановившемся ничейном счёте футбол и закончился. «Вильярреал» и «Ювентус» согласились на 1:1. Согласились, что решение вопроса о победителе переносится в Турин. Напоминаем, что правило выездного гола в плей-офф Лиги чемпионов более не действует.

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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
23 Февраля 2022 в 01:03
Забил сам и дай забить сопернику. Главный принцип игры Юве. Напомнил матч поражение от Баварии 4-2 когда Аллегри гнал всех в оборону настолько что игроки тупо запутались где им быть. Удивительно как Влахович умудрился забить уже 3 гола в футболе Аллегри. Надеюсь Аньели нравится что он наблюдает. Ради такого футбола можно еще миллионов 100 потратить а то у Аллегри мало нападающих которых он использует в обороне.
Ale10JUFC
23 Февраля 2022 в 01:02
Опять ранний гол и команда играет в своей штрафной. Сколько раз за это получали, и все равно от этого не уходит Аллегри, не может он играть по другому, в этом он весь и вся его система игры, с таким футболом пройти даже вилла Реал будет уже успехом,хотя по составу потенциал гораздо больший, ну в тот момент когда команда откровенно прижимается и допускает карусел перед своей штрафной Аллегри никак не реагирует на ход матча , до тех пор пока соперник не забьет. Влахович отрезан от своей команды только два эпизода когда он получил мяч и имел пространство,первый эпизод гол, второй он пробил не сильно. Мората много работал , много транжирил, ну и надоели его падения на ровном месте в совсем не явных эпизодах.
sly_Fellow
23 Февраля 2022 в 01:15
Я давно такую пружину у Юве не видел. Вообще сели в штрафной. Реально баррикады полосатые
sly_Fellow
23 Февраля 2022 в 01:02
Вставали бы сразу вдевятером друг другу на головы в воротах, чё париться. А Влахович пусть бы один бегал. Фишка в том, что "катеначчо" подразумевает игру на контр-атаках.
Ювентус Аллегри играет сугубо на чужих ошибках впереди, при возможностях контр-атаки они сушат момент, отдавая мяч в защитную зону и там пытаются распасовываться и опять искать чужую ошибку. Прагматичный футбол. Ну ок он приносит плоды если все следуют установке. Но игроки не роботы. Ну и по-смотрибельности "Сами не играют и другим не дают" Я так бы назвал
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окончен Вильярреал 1:1 Ювентус 2.55 3.10 3.20
окончен Челси 2:0 Лилль 1.30 5.40 11.50
23.02  23:00 Бенфика ... Аякс 3.60 3.50 2.10
23.02  23:00 Атлетико М ... Манчестер Юнайтед 2.49 3.25 3.00
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