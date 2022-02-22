Влаховичу понадобилось всего 32 секунды, чтобы забить дебютный гол в Лиге чемпионов

«Ювентус» здорово начал свой путь в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов – туринцы сумели забить гол в выездном матче против «Вильярреала» уже на 32-й секунде противостояния. Героем эпизода стал новичок команды Душан Влахович, для которого эта встреча является дебютной в карьере в рамках самого престижного клубного соревнования Европы.

Сербский форвард воспользовался передачей защитника Данило, выдержав давление со стороны двух опекунов – голкипер испанцев не справился с ударом в дальний угол.

Проследить за тем, удастся ли Влаховичу продолжить свой бенефис, можно с помощью текстового репортажа на сайте Liveresult.ru.