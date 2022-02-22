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Лига чемпионов

Влаховичу понадобилось всего 32 секунды, чтобы забить дебютный гол в Лиге чемпионов

22 Февраля 2022 • 23:15 Комментировать
Вильярреал
0:1
Ювентус
2.50 3.15 3.05
1-й тайм

«Ювентус» здорово начал свой путь в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов – туринцы сумели забить гол в выездном матче против «Вильярреала» уже на 32-й секунде противостояния. Героем эпизода стал новичок команды Душан Влахович, для которого эта встреча является дебютной в карьере в рамках самого престижного клубного соревнования Европы.

Сербский форвард воспользовался передачей защитника Данило, выдержав давление со стороны двух опекунов – голкипер испанцев не справился с ударом в дальний угол.

Проследить за тем, удастся ли Влаховичу продолжить свой бенефис, можно с помощью текстового репортажа на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ЮВЕНТУС
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Идет 46 минута Вильярреал 0:1 Ювентус 2.85 3.15 2.65
Идет 45 минута Челси 1:0 Лилль 1.37 5.20 8.40
23.02  23:00 Бенфика ... Аякс 3.60 3.50 2.10
23.02  23:00 Атлетико М ... Манчестер Юнайтед 2.49 3.25 3.00
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