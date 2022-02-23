Парехо и Канте - лучшие игроки состоявшихся матчей Лиги чемпионов

Во вторник вечером прошли еще два матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Лондонский «Челси» обыграл на своем поле французский «Лилль», забив по голу в каждом из таймов, а «Ювентус» не сумел удержать победный счет в игре с победителем Лиги Европы - «Вильярреалом». Именно футболист «Вильярреала» Дани Парехо, который сравнял счет, был признан лучшим игроком матча.

Что до «Челси», то лучшим в составе команды был признан французский полузащитник Н'Голо Канте, который удачно ассистировал Кристиану Пулишичу в эпизоде со вторым голом. Канте выступает за «Челси» с 2016 года, он перешел в команду после того, как выиграл чемпионат Англии с «Лестером».