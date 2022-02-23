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Лига чемпионов

Влахович побил рекорд Мёллера

23 Февраля 2022 • 00:25 Комментировать
Вильярреал
1:1
Ювентус
окончен

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович открыл счет в первом матче своего клуба против «Вильярреала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Это случилось уже на тридцать второй секунде матча.

Гол сербского нападающего стал не только первым для него в этом турнире и забитым в первом же своем матче в Лиге чемпионов, но также побил рекорд скорострельности для дебютанта турнира.

Ранее это достижение принадлежало немецкому полузащитнику, чемпиону Европы 1996 года Андреасу Мёллеру. В сентябре 1995 года он забил мяч на первой минуте первого же своего матча в Лиге чемпионов за дортмундскую «Боруссию», но ему потребовались не 32, а 36 секунд.

Любопытно, что тогда «Боруссии» в первом матче группового этапа противостоял как раз... туринский «Ювентус». И в итоге «Боруссия» проиграла со счетом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Боруссия Дортмунд Андреас Мёллер Душан Влахович
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окончен Вильярреал 1:1 Ювентус 2.55 3.10 3.20
окончен Челси 2:0 Лилль 1.30 5.40 11.50
23.02  23:00 Бенфика ... Аякс 3.60 3.50 2.10
23.02  23:00 Атлетико М ... Манчестер Юнайтед 2.49 3.25 3.00
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