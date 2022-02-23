Влахович побил рекорд Мёллера

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович открыл счет в первом матче своего клуба против «Вильярреала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Это случилось уже на тридцать второй секунде матча.

Гол сербского нападающего стал не только первым для него в этом турнире и забитым в первом же своем матче в Лиге чемпионов, но также побил рекорд скорострельности для дебютанта турнира.

Ранее это достижение принадлежало немецкому полузащитнику, чемпиону Европы 1996 года Андреасу Мёллеру. В сентябре 1995 года он забил мяч на первой минуте первого же своего матча в Лиге чемпионов за дортмундскую «Боруссию», но ему потребовались не 32, а 36 секунд.

Любопытно, что тогда «Боруссии» в первом матче группового этапа противостоял как раз... туринский «Ювентус». И в итоге «Боруссия» проиграла со счетом 1:3.