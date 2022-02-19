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Лига чемпионов

В «Ювентусе» катастрофическая ситуация с защитниками перед матчем с «Вильярреалом»

19 Февраля 2022 • 08:34 Комментировать (1)
Вильярреал
...
Ювентус
2.65 3.20 2.80
22.02 23:00

Защитник туринского «Ювентуса»  Даниэле Ругани рискует пропустить первый поединок плей-офф Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом».

Согласно информации журналистов Football-italia, итальянский игрок повредил мышцы в преддверии туринского дерби с «Торино» (1:1). Стоит отметить, что помимо Ругани в лазарете «старой синьоры» находятся Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

Таким образом, в настоящий момент в распоряжении Массимилиано Аллегри всего один здоровый центральный защитник – голландец Маттайс де Лихт.

Матч между «Вильярреалом» и «Ювентусом» пройдет 22 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вильярреал Даниэле Ругани
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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SERGHAKU
19 Февраля 2022 в 08:42
Данило на выход в центр-не проблема! Вчера не смог он играть в центре изза перебора ЖК
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