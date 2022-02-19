В «Ювентусе» катастрофическая ситуация с защитниками перед матчем с «Вильярреалом»

Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани рискует пропустить первый поединок плей-офф Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом».
Согласно информации журналистов Football-italia, итальянский игрок повредил мышцы в преддверии туринского дерби с «Торино» (1:1). Стоит отметить, что помимо Ругани в лазарете «старой синьоры» находятся Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.
Таким образом, в настоящий момент в распоряжении Массимилиано Аллегри всего один здоровый центральный защитник – голландец Маттайс де Лихт.
Матч между «Вильярреалом» и «Ювентусом» пройдет 22 февраля.
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