Мората: Обидно, ведь могли выиграть

Туринский «Ювентус» очень хорошо начал матч против «Вильярреала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, но в итоге все закончилось ничьей - во втором тайме хозяевам удалось использовать свой момент и сравнять счет. Испанский нападающий туринского гранда, Альваро Мората, расстроен итогами матча - он считает результат неудачей.

- Обидно, мы имели все возможности выиграть, хотя нам противостоял сильный соперник, победивший в Лиге Европы. Весь матч прошел в плотном сражении, которое отняло немало сил, и это чувствовалось в конце игры, - заявил Мората в интервью официальному сайту УЕФА.