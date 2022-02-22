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Лига чемпионов

Форлан пожелал успеха своему бывшему клубу в противостоянии с «Ювентусом»

22 Февраля 2022 • 04:52 Комментировать
Вильярреал
...
Ювентус
2.45 3.20 3.05
Через 17 ч. 1 мин.

«Вильярреал» и «Ювентус» сразятся между собой в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, и уругвайский нападающий Диего Форлан, в прошлом выступавший за «желтую субмарину», поделился своими ожиданиями от встречи.

- Хотя не сыграет Дибала, у «Ювентуса» остаются много хороших игроков, и «Вильярреалу» надо будет быть начеку. Думаю, не стоит делать прогнозы по тому, как выступают команды в национальных чемпионатах. В истории Лиги чемпионов бывали случаи, когда турнир выигрывали команды, неудачно выступавшие в национальном чемпионате. «Ювентус» всегда остается одним из фаворитов, в любом турнире, в котором участвует, - заявил Форлан, слова которого цитирует Football Italia.
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вильярреал Диего Форлан
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ЮВЕНТУС
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22.02  23:00 Вильярреал ... Ювентус 2.85 3.15 2.65
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