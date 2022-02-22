«Вильярреал» и «Ювентус» назвали стартовые составы: Влахович и Мората сыграют с первых минут

Меньше, чем через час начнется противостояние между «Вильярреалом» и «Ювентусом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставники обеих команд уже определились со списком футболистов, которые сыграют с первых минут.

В атаке испанской команды со старта выйдут Арно Данджума и Херард Морено. Также Унаи Эмери оставил на скамейке для запасных защитника Сержа Орье.

Что касается туринцев, до Массимилиано Аллегри доверил место в нападении паре форвардов – Альваро Морате и Душане Влаховиче. В основе оказался и хавбек Адриен Рабио, участие которого было под вопросом из-за повреждения.

С полными стартовыми составами можно ознакомиться на сайте Liveresult.ru. Там же будет проходить текстовая онлайн-трансляция поединка.