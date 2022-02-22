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«Вильярреал» и «Ювентус» назвали стартовые составы: Влахович и Мората сыграют с первых минут

22 Февраля 2022 • 22:01 Комментировать
Вильярреал
...
Ювентус
2.50 3.15 3.05
Через 0 ч. 45 мин.

Меньше, чем через час начнется противостояние между «Вильярреалом» и «Ювентусом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставники обеих команд уже определились со списком футболистов, которые сыграют с первых минут.

В атаке испанской команды со старта выйдут Арно Данджума и Херард Морено. Также Унаи Эмери оставил на скамейке для запасных защитника Сержа Орье.

Что касается туринцев, до Массимилиано Аллегри доверил место в нападении паре форвардов – Альваро Морате и Душане Влаховиче. В основе оказался и хавбек Адриен Рабио, участие которого было под вопросом из-за повреждения.

С полными стартовыми составами можно ознакомиться на сайте Liveresult.ru. Там же будет проходить текстовая онлайн-трансляция поединка.

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Ювентус Вильярреал
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ЮВЕНТУС
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22.02  23:00 Вильярреал ... Ювентус 2.85 3.15 2.65
22.02  23:00 Челси ... Лилль 1.37 5.20 8.40
23.02  23:00 Бенфика ... Аякс 3.60 3.50 2.10
23.02  23:00 Атлетико М ... Манчестер Юнайтед 2.49 3.25 3.00
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