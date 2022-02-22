Мората: «Аллегри доверяет мне, хочу отблагодарить его своей игрой»

Испанский форвард Альваро Мората, выступающий на правах аренды за туринский «Ювентус», высказался о взаимоотношениях с наставником команды Массимилиано Аллегри.

«После прихода Влаховича у нас состоялся разговор. Тренер объяснил мне, что этот трансфер пойдет на пользу всей команде. Так пока и происходит. Я знаю, что Аллегри мне доверяет, он отлично изучил мои возможности. Массимилиано просил меня остаться в команде, оказал поддержку – мне хочется отблагодарить его своей игрой», - передает слова нападающего газета Marca.

Сегодня, 22 февраля, «старая синьора» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ювентус» на выезде сыграет с «Вильярреалом».