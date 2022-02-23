Данило: «Ювентус» должен всё решить в Турине»

Туринский «Ювентус» расписал мировую с испанским «Вильярреалом» (1:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. После завершения встречи защитник «старой синьоры» Данило прокомментировал добытый результат.

«Мы грубо ошиблись при пропущенном мяче. Был позиционный провал. В таких моментах нужно играть более собранно. Впереди нас ждет ответная встреча, мы должны все решить на своем поле», - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между «Ювентусом» и «Вильярреалом» состоится в Италии 16 арта. Победитель противостояния выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов.