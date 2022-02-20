​Дибала пропустит ближайший матч «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Появилась информация о результатах обследования, которое нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прошёл в воскресенье.

Напомним, что в пятницу Пауло Дибала был заменён в матче чемпионата Италии против «Торино» из-за мышечной травмы. В субботу аргентинец пропустил тренировочное занятие «старой синьоры».

Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, травма Дибалы не является серьёзной. Тем не менее, аргентинец пропустит матч Лиги чемпионов против «Вильярреала» 22 февраля.

Дибала должен вернуться в строй к игре итальянской Серии А против «Эмполи» на следующих выходных.