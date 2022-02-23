Влахович: «Уже думаю о следующем матче»

Сербский нападающий Душан Влахович забил в своем первом же матче в Лиге чемпионов, и не просто забил, а обновил рекорд турнира, державшийся с далекого 1995 года. Тем не менее, Влахович, как настоящий профессионал, не предается эйфории, тем более, что итоговый результат матча оставляет желать лучшего, а уже думает о следующем поединке.

- Я не так уж и доволен, мы не победили. Мы очень хотели победить, но не получилось. Соперник тоже заслуживает похвалы за свое выступление. Сейчас пора смотреть вперед, в следующий матч, об этой игре я уже забыл, - заявил Влахович в интервью La Gazzetta Dello Sport.