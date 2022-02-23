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Лига чемпионов

Влахович: «Уже думаю о следующем матче»

23 Февраля 2022 • 02:31 Комментировать (1)
Вильярреал
1:1
Ювентус
окончен

Сербский нападающий Душан Влахович забил в своем первом же матче в Лиге чемпионов, и не просто забил, а обновил рекорд турнира, державшийся с далекого 1995 года. Тем не менее, Влахович, как настоящий профессионал, не предается эйфории, тем более, что итоговый результат матча оставляет желать лучшего, а уже думает о следующем поединке.

- Я не так уж и доволен, мы не победили. Мы очень хотели победить, но не получилось. Соперник тоже заслуживает похвалы за свое выступление. Сейчас пора смотреть вперед, в следующий матч, об этой игре я уже забыл, - заявил Влахович в интервью La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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Комментарии (1)
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shirer
23 Февраля 2022 в 02:37
Думай о том, что ты предал свою команду, Фиорентину!
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окончен Вильярреал 1:1 Ювентус 2.55 3.10 3.20
окончен Челси 2:0 Лилль 1.30 5.40 11.50
23.02  23:00 Бенфика ... Аякс 3.60 3.50 2.10
23.02  23:00 Атлетико М ... Манчестер Юнайтед 2.49 3.25 3.00
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