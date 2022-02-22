Бонуччи: «Не могу сравнивать Роналду с Влаховичем»

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями от совместной игры с новичком «бьянконери» Душаном Влаховичем. Вице-капитан команды также заявил, что не может сравнивать серба с Криштиану Роналду, который выступал за «старую синьору» с 2018 по 2021 год.

«Влаховичу нужно время для того, чтобы делать ошибки и улучшить свою игру. С Криштиану мы заранее начинали матчи с форой 1:0. Он давал энергию и мотивацию всем игрокам. Но при этом его невозможно сравнивать с Влаховичем, который играет в центре нападения, и к тому же очень молод», – заявил Бонуччи на пресс-конференции перед первой игрой ⅛ финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».